«جنايات أبوظبي» تعاقب 50 متّهماً بالسجن 104 سنوات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أصدرت محكمة الجنايات في أبوظبي، أمس، أحكاماً في 41 قضية، وصل عدد المتهمين فيها إلى 56 متهماً، وراوحت الأحكام بين البراءة إلى السجن المؤبد مع الغرامة، وتنوعت القضايا المحكومة بين قضايا حيازة المخدرات بقصد التعاطي والاتجار، والزنا، وتزوير المحررات الرسمية، والاعتداء على موظف عام، والاتجار في البشر، وبلغ عدد المدانين في القضايا 50 متهماً صدرت بحقهم أحكاماً بالسجن 104 سنوات، منها 25 سنة لرجل و25 سنة لامرأة تمت إدانتهما بتهم تتعلق بالاتجار في البشر، عبر إجبار فتيات على العمل في الرذيلة وإكراههن مادياً ومعنوياً على ارتكاب الجريمة، كما تم الحكم على متهم بسنة سجناً لحيازته مخدرات.

وتفصيلاً، قضت المحكمة في القضايا المتعلقة بتعاطي وحيازة المواد المخدرة، بمعاقبة متهم بالسجن لمدة 12 سنة، وتغريمه مبلغ 130 ألف درهم، بعد إدانته بتهم حيازة المواد المخدرة والاعتداء وحيازة سلاح ناري، وبسجن متهم آخر لمدة عام، وبتغريم ثلاثة متهمين آخرين مبلغ 10 آلاف درهم لتعاطي المواد المخدرة.

وفي قضايا الزنا وتحسين المعصية، قضت المحكمة بحبس 14 متهماً لمدة ثلاثة أشهر لكل منهم مع الإبعاد عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وبحبس خادمتين هاربتين لمدة أربعة أشهر عن تهمة الزنا والبقاء في الدولة بصورة غير مشروعة.

كما أصدرت المحكمة أحكاماً في 15 قضايا تزوير، قضت بمعاقبة 17 مداناً بالحبس لمدد راوحت بين ستة أشهر إلى عام، فيما تمت تبرئة أربعة أشخاص آخرين. وفي قضايا الاعتداء دانت المحكمة ستة متهمين بتهم الاعتداء على موظف عام، وقضت بمعاقبتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل منهم، بالإضافة الى سجن آخر لمدة خمس سنوات، ومدان آخر لمدة عام.

وتضمنت جلسة الأحكام التي أعلن عنها القاضي تبرئة خمسة أشخاص في قضايا متعلقة بتزوير المحررات الرسمية وتعاطي المواد المخدرة وازدراء الأديان، فضلاً عن إدانة آسيويين بتهم السرقة، حيث قضت بمعاقبتهما بالحبس لمدة ثلاثة أشهر، وبحبس شاب عربي ستة أشهر مع تغريمه 1000 درهم، بعد إدانته بتهم تتعلق بالقيادة بطيش وتهوّر وعدم إطاعة أوامر الشرطة.

المحكمة قضت بالسجن 50 سنة لرجل وامرأة، بعد إدانتهما بتهم تتعلق بالاتّجار في البشر.