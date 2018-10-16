آسيوي يسرق نصف كيلو ذهب من كفيله ويدعي فقدانه في المسجد

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

حجزت محكمة استئناف ابوظبي، في جلستها اليوم، قضية موظف آسيوي يعمل في محل لبيع المجوهرات والمصوغات الذهب، متهم بسرقة نصف كيلوجرام من الذهب ومبلغ 8 الاف درهم من كفيلة بالعمل، للحكم إلى جلسة 23 أكتوبر المقبل.

وتعود تفاصيل القضية إلى تقدم صاحب محل مجوهرات ببلاغ يتهم فيه أحد الموظفين العاملين لديه، بالسرقة والاستيلاء على مصوغات ذهبية واموال من دون وجه حق، وذلك بعد ان كلفة بمهام نقلها إلى من محل إلى آخر.

وأقر المتهم أمام هيئة المحكمة بأنه تسلم من كفيله "الشاكي" نصف كيلو ذهب ومبلغ 8 آلاف درهم لإيصالهم إلى محل أخر ملكاً للشاكي، مشيراً إلى أنه قام بوضع الذهب والنقود في حقيبة، إلا أن هذه الحقيبة تمت سرقتها خلال وجوده بداخل أحد المساجد لأداء الصلاة.

وأشار المتهم في رده على استفسار هيئة المحكمة عن سبب عدم قيامة بإبلاغ الجهات المعنية بواقعة السرقة التي يدعيها في ظل وجود كاميرات وأجهزة مراقبة يمكن الاستعانة بها لتحديد السارق وملابسات الواقعة، بأنه عقب اكتشافه سرقة الحقيبة قام بالاتصال بالشاكي لا خبارة بالواقعة، إلا أن الشاكي رفض مرافقته إلى مركز الشرطة لفتح بلاغ حول واقعة السرقة، بحجة انشغاله في أعماله الأخرى وفوجئ بعدها بتقدمه ببلاغ يتهمه فيه بارتكاب جريمة السرقة.