3 آسيويين يدفنون جثة رابع في الصحراء توفي بجرعة مخدرات زائدة

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

باشرت محكمة جنايات أبوظبي، في جلستها اليوم، محاكمة ثلاثة آسيويين، "المتهم الثاني هارب"، اخفوا جثة رابع توفي نتيجة تعاطي جرعة مخدرات زائدة بأن توجهوا إلى منطقة رملية وقاموا بالحفر ودفن الجثة وأخفوها عن الأنظار.

وخلال الجلسة أنكر المتهم الثالث التهمة المنسوبة إليه، موضحاً أنه يعمل سائق، ولا يعرف المتهمين الأول والثاني، وأنهما أبلغاه بأن صديقهما توفي نتيجة تعاطي مواد مخدرة، وأجبراه على إيصالهما إلى منطقة المدينة العالمية، لإيصال جثة المتوفي إلى والده، مشيراً إلى قيامه بإيصالهم إلى المنطقة المذكورة وتركهما وعاد دون معرفة نيتهما وأنه لم يشارك في دفن الجثة. فيما قررت المحكمة تأجيل القضية إلى الثاني والعشرين من أكتوبر الجاري لحين إحضار المتهم الأول من محبسه وإعلام المتهم الثاني.

