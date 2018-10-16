آسيوي يقضم أذن زميله في العمل

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر آسيوي، قضم جزءاً من أذن شخص آخر، ما تسبب له في عاهة مستديمة بنسبة 5%، نتيجة خلاف في العمل.

وظهر كلاهما في المحكمة، أمس، إذ أقر الجاني بجريمته، فيما تنازل المجني عليه عن الدعوى، وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية لجلسة مقبلة.

وقال المجني عليه (22 سنة) في تحقيقات النيابة العامة إن خلافاً نشب بينه وبين المتهم بسبب قيام الأخير بتصميم لوحة إعلانية لأحد الزبائن مقابل 1600 درهم، وذلك لمصلحة المجني عليه، فأعطاه الزبون 500 درهم، ووعده بسداد بقية المبلغ حين يتولى تركيب اللوحة، وما إن تم تجهيزها وتركيبها حتى عاد المتهم إلى منزل المجني عليه دون أن يتقاضى بقية المبلغ، فاشتبه الأخير بأنه تقاضى النقود لكنه يكذب عليه، فسبه وضربه على رأسه بالحذاء، فلم يتحمل الأخير، وحدث شجار بينهما، فعض المجني عليه المتهم في ساعده، فبادر الأخير بعضه في أذنه وقضمَ جزءاً منها.