المؤبد لقاتل رئيسه بسبب إجازة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن المؤبد والإبعاد بحق عامل آسيوي قتل رئيسه في العمل، بدعوى أنه لم يوافق له على طلب إجازة، كما شرع في قتل زميل له بتوجيه طعنات عدة له، لكن زميله قاوم واستطاع إسقاط السكين والسيطرة عليه، ووجهت إليه النيابة العامة ارتكاب جناية القتل العمد مع سبق الإصرار، مقترنة بجناية الشروع في القتل العمد.

واعترف المتهم بأنه قتل المجني عليه بطعنه بسكين، لأنه طلب منه قبل أسبوع من الواقعة السماح له بمغادرة الدولة، إلا أنه لم يستجب لطلبه، وفي يوم الواقعة سأله مجدداً عن طلبه، فنهره المجني عليه، ما أثار حقده وطعنه حتى الموت.