300 ألف درهم غرامة لأحد مشاهير «إنستغرام»

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

قررت محكمة جنح أبوظبي، أمس، «حضورياً» إدانة أحد مشاهير وسائل التواصل الاجتماعي، المعروفة إعلامياً بقضية «كشونة» أو «نجوم التواصل الاجتماعي»، وتغريمه 300 ألف درهم عن تهمة السب باستخدام تقنية المعلومات المسندة إليه، ومحو المقطع المرئي وإغلاق الحساب المستخدم في الواقعة لمدة شهرين، ومصادرة الهاتف، وإلزام المشكو في حقه بالرسوم القضائية، كما قررت المحكمة قبول الدعوى المدنية شكلاً وإلزام المتهم بأداء مبلغ 21 ألف درهم تعويضاً مؤقتاً للمدعي وإلزامه بالرسوم.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بنشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي (إنستغرام)، يظهر فيه وهو يوجّه عبارات شتم وقذف بحق إحدى مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقاً على مقطع فيديو نشرته المجني عليها على «إنستغرام» و«سناب شات»، تصور فيه نفسها أثناء عبورها حدود دولة مجاورة، لمشاركة النساء هناك فرحتهن بالسماح لهن بقيادة المركبات. وكانت النيابة أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله بعد نشره التعليق في 26 من يونيو الماضي.

واعتبرت الشاكية أن ما تلفظ به على موقع «إنستغرام» يحط من سمعتها وقدرها، ويخدش شرفها وحياءها، ويعرّض بسمعتها، لما تضمنه من ألفاظ وأوصاف، ما أدى إلى إصابتها بأضرار معنوية جسيمة، حيث قام عدد غفير من متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بإرسال هذه المقاطع للمجني عليها، بعد أن تم تداولها بشكل واسع.

وكانت النيابة العامة في أبوظبي أمرت بحبس المشكو في حقه، الذي تم تكفيله على خلفية نشره مقطعاً بتاريخ 26 من يونيو الماضي، يظهر فيه وهو يوجه عبارات بحق المجنى عليها، حيث تنص المادة 20 من مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من سب الغير، أو أسند إليه واقعة من شأنها أن تجعله محلاً للعقاب، أو الازدراء من قبل الآخرين، وذلك باستخدام شبكة معلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات.

المتهم نشر مقطع فيديو عبر «إنستغرام» يوجّه فيه عبارات شتم وقذف بحق المجني عليها.