مواطن يبرئ خادمته من سرقة خاتم

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

شهدت محكمة جنايات أبوظبي، أمس، واقعة إنسانية، عقب قيام مواطن بطلب الحديث، خلال نظر قضية امرأة آسيوية متهمة بسرقة خاتم ذهبي ثمين من العائلة التي تعمل لديها، وأوضح خلال حديثه لهيئة المحكمة أنه صاحب الشكوى، وحضر لتبرئة الخادمة المتهمة، مؤكداً أن المتهمة ليست السارقة، وإنما السارقة الحقيقية خادمة أخرى، كانت تعمل أيضاً لدى العائلة، وعادت إلى بلادها.

وأشار إلى أنه فوجئ، خلال تصفحه مواقع التواصل الاجتماعي، بقيام المتهمة الأخرى بعرض الخاتم المسروق على مواقع التواصل الاجتماعي، والإعلان عن إمكانية رهنه، مشيراً إلى أنه بدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقتها وإعادة خاتم العائلة، وأكد أن المتهمة كانت تعمل لديه، ولا يتهمها بجريمة السرقة، أو غيرها من التهم.