اتهام 6 أشخاص بالاستيلاء على مليونَيْ درهم

محمد الرفاعي - الشارقة

تمكن ستة أشخاص آسيويين من الاستيلاء على مليوني درهم، من حساب شركة صاحبها رجل أعمال أجنبي، مستغلين وجوده خارج الدولة.

واطلعت الهيئة القضائية بمحكمة الجنايات في الشارقة، على ملف القضية، واستمعت إلى أقوال الشاكي، الذي أفاد بأنه صاحب شركة، ولم يخول أحداً التوقيع على أي سحوبات مالية، وفوجئ بعدم ورود أي رسائل نصية من البنك تفيد بعمليات السحب التي حدثت أُثناء غيابه، موضحاً أنه علم لاحقاً أن مبالغ تم سحبها ولايزال يجهل كيف تم ذلك، وراجع البنك للتحقيق في الواقعة التي توصلت إلى المتهمين الستة الماثلين أمام الهيئة القضائية.

وأكد عدم معرفته أي شخص من المتهمين وأنه لا يعمل معهم، ولم يقم بإعطاء أرقام حسابه لأيٍّ منهم، كما قدم صورة من التحويلات للمحكمة باللغة الإنجليزية، وطلبت المحكمة ترجمتها إلى اللغة العربية.

وكانت النيابة وجهت للمتهم الأول تهمة الحصول على رشوة، من أجل استخراج شريحة هاتف متحرك (بدل فاقد)، دون أن يتبع الإجراءات الرسمية المتعارف عليها لديهم، وتزوير طلب إلكتروني (بدل فاقد) لحامل الرقم، لاستخراج الرقم لشخص آخر، فأنكر المتهم جميع التهم بعد مواجهته بها من قبل هيئة المحكمة.

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 24 أكتوبر الجاري، لاستدعاء الشهود وتقديم الدفاع.