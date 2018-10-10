مواطن يبرئ خادمته من سرقة خاتم ثمين

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

شهدت محكمة جنايات أبوظبي أمس، واقعة إنسانية، عقب قيام مواطن بطلب الحديث خلال نظر قضية امرأة آسيوية الجنسية متهمة بسرقة خاتم ذهبي ثمين من العائلة التي تعمل لديها، وأوضح خلال حديثه لهيئة المحكمة أنه صاحب الشكوى، وحضر لتبرئة الخادمة المتهمة، مؤكداً على أن المتهمة الماثلة أمام المحكمة ليست السارقة، وإنما السارقة الحقيقية خادمة أخرى كانت تعمل أيضا لدى العائلة، وعادت إلى بلادها بعد أن قام بالتكفل بمصاريف سفرها.

وأشار إلى أنه فوجئ خلال تصفحه لمواقع التواصل الاجتماعي، بقيام المتهمة الأخرى بعرض الخاتم المسروق على مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن إمكانية رهنه، مشيراً إلى أنه بدء في اتخاذ الإجراءات القانونية لملاحقتها وإعادة خاتم العائلة، وأكد أن المتهمة الأولى الماثلة أمام المحكمة، كانت تعمل لديه خادمة منزلية ولا يتهمها بجريمة السرقة أو غيرها من التهم.