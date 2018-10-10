مركبة مهجورة تكشف عن جريمة دهس في رأس الخيمة

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

كشف مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة رأس الخيمة، العقيد أحمد النقبي، عن ضبط قسم التعقيب المروري مركبة مهجورة من دون لوحة أرقام في إحدى مناطق الإمارة، وتبين من خلال تعقبها ارتكاب سائقها حادث دهس والفرار من المكان، وترك المركبة مهجورة دون لوحة أرقام في مكان عام للهرب من الجريمة.

وأوضح أنه تم جمع المعلومات عن قائد المركبة من خلال رقم «الشاسيه» المسجل لدى النظام المروري، وضبط السائق، وتمت إحالته إلى الجهات المختصة، لافتاً إلى أن القائد العام لشرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله علوان النعيمي، وجه بتنفيذ حملة توعية لمدة أسبوعين، بدأت أول من أمس، للقضاء على ظاهرة انتشار المركبات المهجورة والمهملة أمام الوكالات وكراجات تصليح السيارات، والمركبات المعروضة للبيع، للحدّ من وقوع الجرائم، وللحفاظ على المنظر الحضاري للإمارة.

وأضاف أن القائد العام أصدر قراراً بحجز المركبات المهجورة والمركبات المتوقفة بشكل عشوائي في مختلف مناطق الإمارة، حيث تم تحديد ثمانية أنواع من المركبات التي سيتم حجزها بشكل فوري دون الرجوع إلى صاحبها، وهي: المركبات المهجورة دون لوحة أرقام، والتي قام قائدها بتركها شهوراً عدة في أماكن عامة، حيث من الممكن أن يكون وراء تلك المركبات جرائم مرتكبة، كما أنها تشوّه المنظر لعام.

وذكر أن القرار يشمل المركبات المعروضة للبيع في الأماكن العامة دون لوحة أرقام، والمركبات التالفة المهجورة نتيجة حوادث مرورية، والمركبات دون إطارات، والمركبات تالفة الزجاج، والمركبات دون سقف، والمركبات دون أبواب، والمركبات المهجورة من دون غطاء محرك.

وأوضح أنه تم تشكيل لجنة من إدارة المرور والدوريات، ومن أفرع المرور في مراكز الشرطة الشاملة، ومن مراكز الشرطة المجتمعية، ومن إدارة العلاقات العامة في الشرطة، بقرار من القائد العام، لتنفيذ حملة توعية ونقل وحجز المركبات المخالفة.

وتابع: «أما البند الثاني من القرار فيشمل الإنذار بالإزالة، ويتضمن ستة أنواع من المركبات، حيث سيتم بعد انتهاء الحملة توعية لمدة أسبوعين، إجراء حصر لجميع المركبات المتوقفة في الإمارة من قبل اللجنة المشتركة، ووضع ملصق إعلاني على المركبات المهجورة المنتهية الترخيص لمدة تزيد على ستة أشهر، وإعطائها مهلة 10 أيام لإزالتها من قبل قائدها، أو ستتم إزالتها ونقلها إلى شبك الشرطة».

وأضاف أن القرار يشمل المركبات المهجورة التي تراكم عليها الغبار والأتربة، والمركبات المهجورة التي تم تغيير لونها أو صبغها دون ترخيص، والمركبات التي لا يوجد فيها مقاعد، والمركبات التي تعاني تلفاً في الهيكل الداخلي، والمركبات التي لا يوجد فيها مقود، حيث ستضع اللجنة ملصقاً إعلانياً لتنبيه وتحذير قائدي المركبات المهجورة بإزالتها خلال 10 أيام، أو سيتم التواصل مع مالكها للتعامل معها، وإزالتها من المكان.

وناشد الجمهور التعاون مع رجال الشرطة، ونقل مركباتهم المهجورة من المناطق العامة، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتسوية الوضعية القانونية لمركباتهم.

حجز 8 مركبات

المعروضة للبيع في الأماكن

العامة دون لوحة أرقام.

التالفة المهجورة نتيجة حوادث

مرورية.

دون لوحة أرقام.

دون إطارات.

التالف زجاجها.

دون سقف.

دون أبواب.

دون غطاء محرك.

مهلة 10 أيام

المنتهية الترخيص لمدة تزيد على ستة أشهر.

المهجورة وتراكم عليها الغبار والأتربة.

المهجورة وتم تغيير لونها أو صبغها بألوان عدة دون ترخيص.

المركبات التي لا يوجد فيها مقاعد.

المركبات التي تعاني تلفاً في الهيكل الداخلي.

المركبات التي لا يوجد فيها مقود.