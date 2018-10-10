«قضاء أبوظبي» تطلق أكشاكاً ذكية للاستعلام عن القضايا الجزائية

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

أطلق وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، المستشار يوسف سعيد العبري، والنائب العام لإمارة أبوظبي، المستشار علي محمد البلوشي، منصة الاستعلام عن القضايا الجزائية عبر ثلاثة أكشاك ذكية والموقع الإلكتروني للدائرة، وذلك في إطار جهود تنفيذ الأولوية الاستراتيجية المتمثلة في تعزيز فاعلية واستدامة العمليات القضائية وضمان سهولة الوصول الشامل للخدمات.

وأكد العبري، أن إطلاق المنصة يأتي في إطار خطة التحول الرقمي في الدائرة، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس دائرة القضاء، بالتركيز على التطوير المتواصل لمنظومة الخدمات القضائية، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، واستخدام الأنظمة المتطورة عالمياً، بما يضمن مواكبة التطورات، والإسهام الفاعل في تحقيق رؤية حكومة أبوظبي 2030.

وأشار إلى اهتمام الدائرة باعتماد الوسائل التكنولوجية في تنفيذ وتطوير العمليات والإجراءات في جميع القطاعات، وإتاحة حزمة متكاملة من الخدمات الرقمية أمام جمهور المتعاملين، عبر منصات متطورة توفر الوقت والجهد، وتحقق سرعة الإنجاز، بما يدعم التوجهات الحكومية الإلكترونية والذكية.

وأفاد بتوفير ثلاثة أكشاك ذكية لتقديم خدمة الاستعلام عن القضايا الجزائية في المقر الرئيس لدائرة القضاء في أبوظبي، إلى جانب إمكانية الاستعلام عبر الموقع الإلكتروني، وذلك عن طريق رقم البلاغ الجزائي، أو رقم بلاغ الشرطة، بشكل سريع وآني عبر اللغتين العربية والإنجليزية، بما يوفر الوقت والجهد على المتعاملين.

من جهته، أكد البلوشي أن إطلاق المنصة يعد خطوة رائدة لتسهيل إنجاز الخدمة من قبل المراجعين مباشرة، من خلال إتاحة الاستعلام عن بُعد، من دون الحاجة إلى مراجعة النيابات، وذلك ضمن جهود تطوير الأداء ومواكبة التحول الرقمي، والاستفادة من وسائل التقنية الحديثة، لضمان الحصول على الخدمات بشكل ميسّر، بما يسهم في تحقيق نقلة نوعية في أداء العمل النيابي على جميع المستويات.