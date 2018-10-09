نهاية مأساوية للص اعتاد سرقة شقة عزاب في دبي

المصدر: محمد فودة-دبي

واجه لص اعتاد سرقة موظفين يقطنون شقة في البناية التي يعمل بمطعم في طابقها الأرضي نهاية مأساوية حين سقط من شرفة الشقة بالطابق الخامس أثناء محاولة هروبه، بحسب مصدر أمني بشرطة دبي.

وأفاد المصدر بأن اللص المتوفي كان سبباً في مشكلات بين سكان الشقة نتيجة اشتباه كل منهم في الآخر.

وقال المصدر لـ"الإمارات اليوم" إن بلاغاً ورد إلى شرطة دبي في ساعة مبكرة من صباح أحد أيام الأسبوع الماضي عن العثور على جثة شخص أسفل بناية في منطقة الورسان بدبي، فانتقلت دوريات من مركز الشرطة المختص وإدارة البحث الجنائي وخبراء الطب الشرعي.

وأضاف أنه تبين من خلال معاينة موقع البلاغ، أن رأس المتوفي اصطدم بحافة شرفة في أحد الطوابق قبل أن يسقط على الأرض إذ عثر على آثار شعر ودماء في تلك الشرفة، وبتفتيشه عثر على حافظة نقود تخص أحد سكان شقة في الطابق الخامس فتأكد أنه سقط من شرفة تلك الشقة.

وأشار إلى أن فريق البحث الجنائي باشر التحقيق في الواقعة وتبين أن سكان الشقة وهم موظفون وعمال من جنسيات عربية، يتشاركون غرفاتها، تعرضوا لسرقات متكررة في الفترة الأخيرة لكنهم لم يبلغوا الشرطة، وكان يشك كل منهم في الآخر، لافتاً إلى أنهم كانوا يتركون باب الشقة مفتوحاً بسبب تفاوت مواعيد عملهم، إذ يداوم عدد منهم نهاراً والآخر ليلاً، كما أن بعضهم أضاع مفتاح الشقة فتكاسلوا عن استخراج مفاتيح بديلة، وآثروا ترك الباب مفتوحاً حتى لا يزعج أحد منهم الآخر أثناء نومه ويجبره على الاستيقاظ لفتح الباب.

وأوضح أن اللص البائس يعمل بمطعم أسفل البناية وكان يختار مواعيد صرف الرواتب ويتسلل إلى الشقة في ساعة مبكرة من الصباح، فيسرق مبالغ نقدية من الموظفين النائمين بسبب التعب والإرهاق ويغادر دون ان ينتبه أحد إلى وجوده، لافتاً إلى أنه تسلل كعادته في يوم الواقعة وسرق محفظة نقود تخص موظف عربي كان نائماً وحين أوشك على المغادرة فوجئ بساكن آخر كان قادماً بالصدفة في موعد مبكر، فشعر اللص بالرعب وتسلل إلى الشرفة وحاول القفز منها إلى شرفة الشقة المجاورة، لكن زلت قدماه وسقط أسفل البناية ليلقى مصرعه.

وقال المصدر إن الواقعة أحيلت إلى النيابة التي من المقرر أن تغلق ملف القضية لأن المتهم متوفي ومن ثم سوف يتم تسليم جثمانه إلى ذويه.