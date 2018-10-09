شرطة أبوظبي تدعو إلى الالتزام بالسرعات في محيط المدارس

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

دعت شرطة أبوظبي، السائقين، إلى الالتزام بالسرعات المحددة وبقواعد السير والمرور عند المدارس، وإيقاف المركبة عند مشاهدة إشارة (قف) على جانب الحافلة المدرسية، حاثة الأهالي على عدم السماح للأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات، أو من يقل طوله عن 145 سنتمتراً، بالجلوس في المقاعد الأمامية للمركبة.

وأكدت في ختام حملة العودة للمدارس، «خلونا نعبر»، بالتعاون مع الشركاء، مواصلة توعية سائقي الحافلات المدرسية، والمركبات الأخرى، بالقيادة الآمنة، وتعزيز سلامة الطلبة، والالتزام بالوقوف عند استخدام إشارة «قف» التي تحملها الحافلات المدرسية.

وقال مدير إدارة مرور أبوظبي، العميد محمد ضاحي الحميري، إن شرطة أبوظبي لن تتهاون في مخالفة قائدي الحافلات المدرسية غير الملتزمين بفتح إشارة «قف» وبتعليمات وإرشادات المرور، أو قائدي المركبات الذين لا يلتزمون بالتوقف خلال مشاهدة إشارة «قف».

وأشار إلى أنه تم خلال حملة «خلونا نعبر» تشديد إجراءات الضبط المروري، وحث السائقين على الالتزام بتعليمات المرور والمساهمة في الحفاظ على سلامة الطلبة والجميع، والتعاون مع عناصر المرور بهذا الشأن.

وأوضح أنه وفق القرار رقم (178) لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري، فإنه في حال عدم التزام قائد الحافلة المدرسية بفتح إشارة (قف)، تفرض عليه غرامة 500 درهم، وست نقاط مرورية، وفي حال عدم التوقف أثناء مشاهدة قائد المركبة لإشارة (قف) الخاصة بالحافلات المدرسية يغرم بـ1000 درهم و10 نقاط مرورية.