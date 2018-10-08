20 ألف درهم غرامة لشاب وصف فتاة تقدم لخطبتها بـ «الهبلة»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

تسببت رسالة أرسلها شاب خليجي إلى فتاه تقدم إلى خطبتها في تغريمه 20 ألف درهم، وحبسه شهرين مع إيقاف التنفيذ، وطالب المتهم خلال جلسة محكمة استئناف أبوظبي، أمس، باستخدام الرأفة معه، وإلغاء حكم الحبس، خصوصاً أنه قام بتسديد الغرامة، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية للحكم في جلسة 14 أكتوبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بسب المجني عليها من خلال استخدام وسائل تقنية المعلومات، حيث أرسل إلى المجني عليها رسائل عبر موقع التواصل الاجتماعي «واتس أب» وصفها فيها بأنها «هبلة».

وأشار المتهم خلال القضية إلى أنه أرسل الرسائل بعفوية، لأنه كان قد تقدم للمجني عليها، وكان الغرض التعارف قبل الزواج وليس الإساءة، إلا أنه قد تواصل معه شخص غريب، ما أدى إلى الانفصال والتردد في الزواج.