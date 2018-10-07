شرطة عجمان تعيد طفلاً تائهاً من أصحاب الهمم إلى ذويه

المصدر: الإمارات اليوم _عجمان

تمكنت القيادة العامة لشرطة عجمان من الوصول إلى ذوي طفل من أصحاب الهمم كان متواجداً بمفرده في إحدى المحلات التجارية بعجمان.

وحول تفاصيل الواقعة أوضح رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي أنه ورد اتصال هاتفي من أحد العاملين في سوبرماركت الواحة بمنطقة النعيمية بإمارة عجمان يفيد بوجود طفل (من ذوي الهمم) بمفرده ولا يوجد أحد برفقته، وعليه توجه أفراد من دورية مركز شرطة النعيمية الشامل إلى موقع البلاغ وحاولوا التحدث معه للوصول إلى معلومات قد تفيدهم في التعرف على ذويه، لكن دون جدوى، حيث تبين أنه يعاني من إعاقة ذهنية وليس باستطاعته الكلام، فقام أفراد الشرطة باحضاره إلى المركز بعد أن تم أخذه بجولة في الدورية للإستدلال على منزله لكن الأمر لم ينجح، ما دعا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بإبلاغ إدارة العمليات بالقيادة، والتحفظ على الطفل، وتقديم الرعاية له لحين التوصل إلى ذويه.

وأضاف رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل أنه بنفس يوم البلاغ حضر أحد الأشخاص ويدعى شيدي أوزويولو ايفوني من الجنسية الأفريقية ويرغب بفتح بلاغ تغيب عن ابنه الذي خرج من الشقة دون علمهم حيث أن باب الشقة لم يكن مقفلاً بشكل جيد، كما أفاد بأن ابنه من أصحاب الهمم، ويبلغ من العمر 10 سنوات، واتضح من خلال إفادته أن الطفل المتغيب بنفس مواصفات الطفل الموجود لدى المركز، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية تم تسليم الطفل إلى والده.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس مركز شرطة النعيمية الشامل، المقدم غيث خليفة الكعبي، الأسر التي لديها شخص من أصحاب الهمم إلى ضرورة الانتباه إليهم، وملاحظتهم جيداً، ومراقبة تحركاتهم حتى لا يتعرضوا إلى مخاطر قد تصيبهم من جراء عدم إدراكهم ووعيهم بما يدور من حولهم.