إصابة شخص بحريق بناية في مربح

المصدر: الفجيرة ـ الإمارات اليوم

أخلت إدارة الدفاع المدني في الفجيرة مقيمين في إحدى البنايات السكنية بمنطقة مربح، نتيجة احتراق مخلفات في سلالم الطابق الثالث، وتمكنت فرق الإطفاء من إخماد النيران والسيطرة على الحريق، من دون أن يسفر عن أي إصابات بشرية، عدا حالة استدعت نقلها إلى مستشفى خورفكان نتيجة استنشاق الدخان.

وذكر مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، أن غرفة العمليات تلقت بلاغاً، مساء أول من أمس، يفيد بحدوث حريق في بناية سكنية بمنطقة مربح شمال الفجيرة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء والإسعاف الوطني إلى موقع الحادث، وباشرت عملية الإخلاء وإخماد النيران وتبريد المكان، ونقل المصاب إلى أقرب مركز صحي، ومن ثم تم تسليم موقع الحادث إلى الجهات المختصة في الإمارة لاستكمال بقية الإجراءات.