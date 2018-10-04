تخفيض 30% على المخالفات المرورية في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ الإمارات اليوم

أعلن قائد عام شرطة رأس الخيمة، اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، عن تخفيض بنسبة 30% على المخالفات المرورية المتراكمة، وذلك اعتباراً من يوم الأحد المقبل، حتى الأول من نوفمبر المقبل.

وأوضح النعيمي أن خصم المخالفات يشمل تخفيض 30% على مخالفات بدل حجز المركبات، وتخفيض 30% على مخالفات الرادار التي مضى عليها 81 يوماً منذ تاريخ تحريرها، مؤكداً أن الإعلان عن تخفيض المخالفات المرورية المتراكمة، جاء تطبيقاً لاستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى فرض سلطة القانون لضبط أمن الطرق، وضمن مبادرات شرطة رأس الخيمة الهادفة إلى إسعاد جميع جمهور المتعاملين بكل شرائحهم، تحفيزاً لهم نحو الامتثال لقانون السير والمرور.

وأشار إلى أن قرار خفض المخالفات المرورية المتراكمة يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الجمهور، تزامناً مع عام زايد الخير، داعياً السائقين وأصحاب المركبات إلى الاستفادة من القرار في سداد المخالفات المتراكمة عليهم وتسوية أوضاعهم المرورية، بهدف ضمان السلامة المرورية لكل أفراد المجتمع.

وأضاف النعيمي أن شرطة رأس الخيمة تسعى دائماً، وبصورة مستمرة، إلى إطلاق العديد من المبادرات، التي تسهم في تطوير الإمارة، وتحسين جودة الحياة بغرض تحقيق الاستقرار ودعم مؤشر الأمن والأمان، سعياً لرسم مستقبل مشرق للإمارة، عامرٍ بالنهضة والتقدم.