اتهام شقيقين بسرقة 142 ألف درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

بدأت محكمة جنايات في الشارقة محاكمة شقيقين متهمين بسرقة 142 ألف درهم من خزنة شركة، يعمل فيها أحدهما، وسبعة جوازات سفر عمال، ودفاتر شيكات تعود لصاحب الشركة.

وتعود تفاصيل القضية عندما تمكن المتهمان من سرقة خزنة أموال شركة، وتواصل أحد المتهمين مع صاحب الشركة، وأبلغه بأن الخزنة سرقت من قبل أشخاص مجهولين، وعلى الفور قام المجني عليه بفتح بلاغ في الشرطة، لمعرفة منفّذ الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهما، فأنكر المتهم الأول التهم المنسوبة إليه، وقال إنه ليس له علاقة بقضية السرقة، فيما ذكر المتهم الثاني أنه يعمل محاسباً لدى الشاكي منذ عامين، وحدث بينهما خلافات مالية، دفعت الشاكي لاتهامه بالسرقة، مشيراً إلى أنه يملك مفتاح الخزنة، ويفتحها يومياً بحكم عمله، ونفى احتواء الخزنة على مبالغ مالية، وإنما تحتوي على جوازات سفر العمال فقط. وحضر صاحب الشركة إلى المحكمة، وأكد أن الشرطة أثبتت تورط المتهم بعملية السرقة، مشيراً إلى أن المتهم اتصل به بتاريخ الواقعة، وأخبره بأن الخزنة تمت سرقتها وبداخلها مبلغ مالي 142 ألف درهم، بالإضافة إلى جوازات العمال، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم 21 من أكتوبر الجاري للدفاع.