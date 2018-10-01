محاكمة 11 متهماً بسرقة 4 مكيفات من جهة حكومية بالشارقة

المصدر: محمد الرفاعي – الشارقة:

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية متهم فيها 11 آسيوياً بتهمة سرقة 4 مكيفات من جهة حكومية وببيعها لمحل سكراب في المنطقة الصناعية السادسة بواقع 200 درهم لكل مكيف.

وتعود تفاصيل القضية عندما تمكن المتهمين من سرقة 4 مكيفات من إحدى الساحات التابعة لجهة حكومية في الشارقة، والتوجه بها إلى السكراب وبيعها بمبلغ 800 درهم، وبعده تم الإبلاغ عن المتهمين وبالبحث والتحري تم التوصل لصاحب ومكان السكراب، وضبط المتهمين وإحالتهم للقضاء.

وواجهت الهيئة القضائية في محكمة الجنايات المتهمين من الأول الى الثامن بالتهم المنسوبة إليهم فأنكروا التهمة، كما وجهت تهمة حيازة اموال متحصلة من جريمة للمتهمين التاسع والعاشر والحادي عشر الذين أنكروها عدا الحادي عشر إذ اعترف أنه حاز على بضاعة مسروقة حصل عليها من المتهمين التاسع والعاشر الا أنه لم يكن يعلم إنها مسروقة.

وأجلت المحكمة القضية إلى تاريخ 22 أكتوبر المقبل لاستدعاء شهود الإثبات.