«استئناف دبي» تؤيد «المؤبد» لشاب هشّم رأس صديقته

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالمؤبد والإبعاد، أصدرته محكمة الجنايات بحق شاب من جنسية دولة إفريقية، قتل صديقته التي تحمل الجنسية ذاتها، لرفضها العودة إلى الإقامة معه في مسكنهما الذي غادرته بعد أن طلب منها تحمل جزء من المصروفات، فوصفته بالفقير، فقرر الانتقام منها.

وكشفت التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة أن المتهم توجه إلى مقر عملها، ووجه إليها ضربتين في رأسها بواسطة مضرب «بيسبول»، ثم طعنها مرتين في رقبتها بسكين، وأضرم النار في المكان، ثم لاذ بالفرار.

وتم القبض على المتهم، وأفاد في التحقيقات بأنه كانت تربطه بالمجني عليها علاقة غرامية منذ سبع سنوات، إذ أحضرها من موطنها إلى الدولة، وأوجد لها عملاً في شركة بإمارة دبي، وسكنت معه بمقر سكنه في الشارقة، وكان يتكفل بجميع المصروفات، وبسبب زيادة تكاليف المعيشة طلب منها المساهمة في بعض المصروفات، إلا أنها كانت ترفض، فشب بينهما خلاف، وعاد في أحد الأيام إلى مقر سكنه فلم يجدها، فاتصل بها، إلا أنها لم تجب على الهاتف، وبعد نحو خمسة أيام سافر إلى بلده، واتجه إلى عائلتها، وتحدث مع والدها، وأخبره بالأمر، إلا أن الأخير لم يبد أي اهتمام، فعاد إلى الدولة، وكان يحاول الاتصال بها باستمرار، حتى ردت عليها أخيراً، فاستفسر منها عن سبب تركها مقر السكن وعدم التواصل معه، فقالت له «إنها لا ترغب في السكن مع شخص فقير ومريض، وأنهت المكالمة، عندها شعر بضيق شديد، فاتصل بوالدها الذي أخبره بأن من الأفضل تركها في حال سبيلها».

وأضاف المتهم أنه هدد والدها بقوله «إن من الأفضل أن يعيد ابنته إلى بلادها، وإلا سيقتلها، فأنهى والدها المكالمة، وبعد يومين اتصل بالمجني عليها، وطلب منها أن تغادر الدولة وإلا سيقتلها، فلم تعره أي اهتمام، وأنهت المكالمة، ما ضاعف من معاناته وعدم قدرته على النوم، وفقد التركيز في عمله، وعقد العزم على قتلها».

وأشار إلى أنه قبل أسبوع من الواقعة، اشترى مضرب «بيسبول» من محل للأدوات الرياضية، إضافة إلى سكين، وغالون يحتوي على مادة البنزين، وعبوة غاز صغيرة، ووضعها جميعها في حقيبته، وتوجه بعدها إلى البناية التي يقع فيها مقر عمل المجني عليها، وقام بقتلها، وحرق مقر عملها.

وأحيل المتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت ضده حكماًَ بالسجن المؤبد، فيما استأنفت النيابة العامة، مطالبة بإعدامه، كما طعن المتهم مطالباً بتخفيف الحكم، لكن «الاستئناف» أيدته.