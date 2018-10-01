اتهام نادل بتقاضي رشوة مقابل وجبة إضافية لسجين

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة نادل آسيوي بشركة متعاقدة مع المؤسسات العقابية والإصلاحية في دبي لتزويد سجونها بالطعام، لقبوله رشوة عبارة عن بطاقة إعادة تعبئة رصيد هاتف متحرك بقيمة 110 دراهم، من نزيل في سجن الجنح والمخالفات مقابل تسليمه وجبة إضافية.

وقال شاهد من شرطة دبي إن نزيلاً في سجن الجنح والمخالفات أبلغه بأن النادل المتهم يزود بعض السجناء بوجبات إضافية مقابل رشى عبارة عن بطاقات إعادة تعبئة هاتف متحرك، فنسّق معه بعد إخبار رؤسائه ليستدرج النادل بأن يعرض عليه بطاقة بقيمة 110 دراهم مقابل حصوله على وجبة إضافية، فوافق المتهم على ذلك، وتم إعداد كمين للمتهم، وتحديد طريقة منحه البطاقة، وشوهد النادل وهو يتسلم قصاصة ورقية مدوناً فيها رقم الرصيد، ثم انتظر المتهم حتى انتهى من عمله، وتم إيقافه وسؤاله عما إذا كان يتقاضى شيئاً من النزلاء فنفى ذلك، وبتفتيشه عُثر بحوزته على القصاصة الورقية التي سبق تسليمها للنزيل صاحب البلاغ، وفق إجراءات الكمين.

وأضاف الشاهد أن المتهم أقر حينئذ بواقعة استلام القصاصة الورقية، وطلب العفو.

من جهته، قال النزيل صاحب البلاغ في شهادته أمام النيابة العامة إنه مسجون بتهمة البقاء في البلاد بصورة غير مشروعة، وصدر ضده حكم بالحبس شهراً وغرامة 1000 درهم، لافتاً إلى أنه علم أن المتهم يزود النزلاء بوجبات مقابل بطاقات إعادة تعبئة رصيد، فأبلغ الشرطي المختص، وشارك في كمين أعدته الشرطة للمتهم.

110

دراهم قيمة بطاقة

تعبئة رصيد عرضها

المتهم مقابل حصوله

على وجبة إضافية.