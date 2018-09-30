احتراق إطار سيارة بشرفة شقة في عجمان يصيب سكاناً بالذعر

المصدر: عجمان - الإمارات اليوم

احترق، عصر أول من أمس، إطار سيارة في إحدى شُرفات الشقق السكنية بمنطقة العامرة، على امتداد شارع الشيخ محمد بن زايد، أسفر عنه دخان كثيف.

وقالت إدارة مراكز الإطفاء في عجمان إن الدخان الكثيف أصاب سكان البناية بالذعر، وتمكن صاحب الشقة من إخماد حريق الإطار بواسطة الماء، قبل وصول فرقة الدفاع المدني، التي قامت على الفور بمعاينة موقع الحادث، والتأكد من سلامة المكان، وعند الانتهاء من المهمة تم تسليم الموقع للجهات المختصة، لاستكمال بقية الإجراءات اللازمة.

وناشد مدير الإدارة، العميد محمد علي السويدي، سكان البنايات أخذ الحيطة والحذر عند التخزين في الشرفات الداخلية لشققهم، حفاظاً على سلامتهم.