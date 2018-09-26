اتهام 4 أشخاص بسرقة سيارة و6000 درهم

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الشارقة في قضية أربع آسيويين متهمين بسرقة سيارة ومبلغ مالي من صاحبها، والاعتداء عليه، وإحداث إصابات به.

وتعود تفاصيل القضية إلى رمضان الماضي، عندما كان المجني عليه في طريق عودته إلى منزله، وأوقفه المتهمون في منطقة مويلح الساعة الثانية بعد منتصف الليل، وضربوه في جميع أجزاء جسده، ما خلّف إصابات بسيطة لديه، وسرقوا سيارته وهاتفه ومحفظة نقوده وبداخلها 6000 درهم.

وواجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم، فأنكروها جميعها، وقال المتهم الأول، إنهم لم يسرقوا السيارة، بل إن المتهم الثاني المتغيب عن الجلسة، بينه وبين الشاكي حسابات وديون، وإنهم أخذوا السيارة منه برضاه، ولم يضربوه.

وقرّرت المحكمة التأكيد على إحضار المتهم الثاني من محبسه، لمواجهته بالتهم المنسوبة إليه، وتأجيل القضية لجلسة 10 أكتوبر المقبل.