مسافر أوروبي يهدد موظف بمطار دبي بجنسيته ويعتدي على شرطي

المصدر: محمد فودة-دبي

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة زائر أوروبي اعتدى على شرطي أثناء أداء وظيفته في مطار دبي بأن داس على قدمه اليمنى ودفعه بكلتا يديه، فضلاً عن سبه بعد أن افتعل مشكلة مع موظف بشركة طيران وهدده بجنسيته قائلاً " أنا أحمل هذه الجنسية - مشيراً إلى جنسيته- وسوف أطردك من وظيفتك وأعيدك إلى موطنك وسبه بألفاظ بذيئة كما قام بتصويره هو والشرطي بهاتفه، ما أثار فوضى في المكان وغضب المسافرين الذين استهجنوا تصرفاته.

وقال المتهم أمام محكمة الجنايات أمس أنه لا يذكر أي من التصرفات التي نسبت إليه لأنه كان تحت تأثير الكحول.

وقال المجني عليه الأول ضابط أمن بإحدى شركات الطيران إنه كان على رأس عمله حين قدم المسافر لإنهاء إجراءات صعوده على الطائرة، فأخذت منه الموظفة المختصة جواز سفره وطلبت منه الانتظار إلا أنه عاد في حالة غضب وباشر في سبه بألفاظ بذيئة كما وجه إليه إشارة بذيئة بإصبعه، وهدده بطرده من وظيفته.

وذكر المجني عليه الثاني شرطي بالإدارة العامة لأمن المطارات إن بلاغاً ورد عن مشكلة مع أحد المسافرين فتوجه إلى هناك وشاهد المتهم في حالة غضب وكان يصرخ ويسب الموظفين، فعرفه بنفسه، إلا أن المتهم سبه كذلك وهدده بجنسيته وبتحطيم وجهه، ثم داس على قدمه ودفعه إلى الأمام قاصداً إسقاطه.