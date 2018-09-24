حبس امرأة عضّت شرطياً 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قضت محكمة الجنايات في دبي بحبس امرأة من جنسية دولة إفريقية ثلاثة أشهر والإبعاد لعضّها شرطياً ومقاومته أثناء محاولة القبض عليها، الأمر الذي خلّف إصابات استلزمت نقله إلى المستشفى وخضوعه للعلاج.

وقال الشرطي المجني عليه إنه كان على رأس عمله بقسم الآداب في منطقة نايف، وشاهد امرأتين من جنسية دولة إفريقية فاشتبه فيهما، وقامتا بالهرب عند رؤيته فلاحقهما، وأثناء القبض عليهما قاومتاه وعضته المتهمة في ظهره قبل أن يسيطر عليهما بالتعاون مع شرطية، ثم ذهب إلى مستشفى البراحة، حيث خضع للعلاج من جرح طولي.

وأقرت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة باعتدائها على الشرطي، كما اعترفت بعضّه أمام محكمة الجنايات وطلبت الرأفة، لكن أدانتها المحكمة.