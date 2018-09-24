حبس 3 موظفين اختلسوا مبالغ مالية

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

حكمت محكمة جنايات الشارقة على ثلاثة متهمين من جنسية دولة عربية بالحبس لمدة ستة أشهر، بعد ثبوت إدانتهم بسرقة واختلاس مبالغ مالية من هيئة حكومية في الشارقة، إضافة إلى إلزام المتهم الأول (م،ع،أ) برد 293 ألف درهم وتغريمه القيمة نفسها، وإلزام المتهم الثاني (أ) برد 135 ألف درهم وتغريمه المبلغ نفسه، وإبعادهم عن الدولة بعد تنفيذ عقوبتهم. وكانت المحكمة قرّرت خلال جلساتها السابقة ندب خبير حسابي للاطلاع على ملف القضية لتقدير المبالغ التي تمكن المتهمون من الاستيلاء عليها، من خلال تحريرهم شيكات بأسماء موظفين وهميين وآخرين استقالوا من الهيئة الحكومية وأخذ المبالغ لأنفسهم.

وتعود تفاصيل القضية عندما تم اكتشاف أسماء لموظفين لا يعملون بالهيئة يقومون بصرف شيكات.