1750 حادثاً مرورياً في رأس الخيمة خلال 3 أشهر

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة وقوع 1750 حادثاً مرورياً خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلة انخفاضا بنسبة 23.4%، مقارنة مع الفترة ذاتها من العام الماضي، التي شهدت وقوع 2285 حادثاً مرورياً.

وعزا مسؤول في شرطة رأس الخيمة الانخفاض في عدد الحوادث الى تركيب أجهزة رادار جديدة ونشر دوريات مرورية على الطرقات الحيوية في الإمارة.

وتفصيلاً، قال مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة، العميد محمد سعيد الحميدي، لـ«الإمارات اليوم» إن الإمارة لم تسجل وقوع حوادث مرورية بليغة منذ بداية العام الجاري، وإن مناطق الإمارة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية والإصابات، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.

وعزا الحميدي الانخفاض إلى زيادة الوعي لدى السائقين، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها شرطة رأس الخيمة أخيراً، ومنها تركيب أجهزة رادار تتميز بالقدرة على ضبط متجاوزي السرعة عند التقاطعات، ومتجاوزي الإشارات الضوئية الحمراء وقائدي المركبات الخفيفة والثقيلة غير الملتزمين بخط السير الإلزامي والانحراف يساراً.

وأضاف أن عدد الإصابات الناتجة عن الحوادث المرورية انخفض بنسبة 50% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، نتيجة لالتزام السائقين بقواعد السير والمرور.

وذكر الحميدي أن الشرطة وضعت خطة استراتيجية للحد من وقوع الحوادث المرورية والإصابات والوفيات الناتجة عنها، من خلال تكثيف الدوريات المرورية على الطرقات الحيوية، ونشر التوعية المرورية في المؤسسات الحكومية والخاصة والمدارس الحكومية، ونشر أجهزة الرادار على الطرقات الحيوية في الإمارة، ومنها شارع الدقاقة- المطار وشارع محمد بن سالم، وشارع كورنيش القواسم، وشارع النخيل، وشارع القصيدات- شمل، وشارع رأس الخيمة القديم.

وأكد تركيب 15 راداراً على أربعة تقاطعات حيوية، هي تقاطع «راك مول» وسينما النخيل، وتقاطع صيدلية الشفاء باتجاه مستشفى سيف عبيدالله، وتقاطع إشارة الرمس، شمال رأس الخيمة، إضافة إلى تركيب جهاز رادار على تقاطع إشارة «ندق الكوف روتانا» للمركبات القادمة من شارع الخيمة باتجاه دوار الشيخ محمد بن زايد، وعدد من أجهزة الرادار المتحرك لضبط سرعة المركبات.