إصابة مواطن بحادث تصادم بين مركبة وشاحنة مقطورة في الظفرة





أصيب مواطن عشريني بإصابات متوسطة في حادث تصادم بين مركبة يقودها "ذات دفع رباعي" وشاحنة مقطورة "تنكر مياه" باتجاه مدينة زايد في منطقة الظفرة.



وأفاد المقدم سهيل صياح المزروعي، نائب مدير إدارة مرور منطقة الظفرة في مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة ابوظبي، بأن التحقيقات الأولية أرجعت أسباب الحادث إلى الانشغال عن الطريق المؤدي لإنحراف المركبة.



ودعا المزروعي، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى ضرورة الالتزام بخط السير والسرعات المقررة تجنباً لوقوع الحوادث المرورية، وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم استخدام الهاتف أثناء القيادة موضحاً أن انشغال السائق بالرد على الهاتف او تصفح الرسائل او الواتساب او مواقع التواصل الاجتماعي ، يشتت انتباهه وابعاد نظره عن الطريق مما يؤدي إلى وقوع الحوادث .

وكان مركز القيادة والتحكم في منطقة الظفرة تلقى بلاغاً ، يفيد بوقوع الحادث وقامت الجهات المختصة في مديرية شرطة منطقة الظفرة بتأمين الموقع وضمان انسيابية الحركة المرورية،وتخطيط الحادث ونقل المصاب إلى مستشفى مدينة زايد لتلقي العلاج اللازم.

