ضبط 100 كيلوغرام من «البان الهندي» في دبا الفجيرة

المصدر: الفجيرة - الإمارات اليوم

نفذت بلدية دبا، متمثلة في إدارة الخدمات العامة والبيئة، حملة تفتيشية مفاجئة على المحال والأسواق، أسفرت عن ضبط 100 كيلوغرام من مادة البان الأحمر في سيارة توزيع.

واتخذت السلطات الصحية في الفجيرة الإجراءات القانونية بحق المخالفين لضمان عدم تكرار المخالفة، وحفاظاً على صحة المجتمع.

وأكد مدير عام البلدية، المهندس حسن سالم اليماحي، استمرار حملة البلدية للقضاء على تداول هذه المادة المضرة لدى بعض الجاليات الآسيوية، خصوصاً بعد اتجاه محال إلى طرق ملتوية لبيعها بعيداً عن أعين الرقابة، لافتاً إلى أن «المادة تشوه الطرقات والمباني، وتعكس مظهراً غير حضاري».

وأوضح أن «خبرة المراقبين والمفتشين بالإدارة تنجح دائماً في الوصول إلى الأماكن التي يستخدمها المخالفون لبيع وتوزيع هذه المواد المحظورة».

وأكد أن مخاطر مادة البان الصحية لا تقتصر على المتعاطين، بل تشكل خطراً على الصحة العامة، لافتاً إلى أن البلدية حريصة على رفع مستوى الوعي الصحي وتثقيف الجمهور.