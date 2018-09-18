محاكمة حارس حديقة بتهمة التحرش بـ 4 أطفال

المصدر: أشرف جمال – أبوظبي

حجزت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، قضية حارس آسيوي متهم بالتحرش بأربعة أطفال من جنسيات آسيوية وأوروبية من خلال ملامسة مواقع حساسة في أجسادهم، للحكم إلى جلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتعود تفاصيل القضية إلى قيام المتهم بملامسة الأطفال الأربعة الذين يقطنون برفقة عائلاتهم في مجمع سكني، ولاحظ ذوو الأطفال قيام أطفالهم بأفعال غريبة، وبسؤالهم عن سبب ذلك، أفادوا بأن الحارس تحسس أجسادهم بطريقة خادشة للحياء.

وعلى الفور قام ذوو الأطفال بإبلاغ الجهات المعنية التي قامت بدورها بإلقاء القبض على المتهم وإحالته إلى محكمة أول درجة، التي أصدرت بدورها حكماً بسجن المتهم خمس سنوات مع الإبعاد عن الدولة عقب تنفيذ مدة العقوبة.