خادمة تسرق منزل كفيلها باستخدام سيارة شحن

المصدر: محمد الرفاعي ــ الشارقة

نظرت محكمة جنايات الشارقة في قضية خادمة آسيوية، متهمة بسرقة أموال وأغراض منزلية من بيت كفيلها، خلال عدم وجودهم بالمنزل، ونقلت المسروقات بسيارة شحن، واعترفت المتهمة بالجريمة.

وأكد المجني عليه خلال الجلسة أن الخادمة تعمل في منزله منذ نحو سنتين، وكانت تستغل عدم وجوده وعائلته في المنزل وتسرق المتعلقات وتنقلها بسيارة شحن، مضيفاً أنه لاحظ فقدان كثير من الأغراض والمتعلقات المنزلية، وبعد أيام قامت الخادمة الثانية بإعلامه أن المتهمة سرقت وشحنت المتعلقات خلال غيابهم عن المنزل. وتابع أنه حاول التحقق من ادعاءات الخادمة، إذ قام بتفتيش المتهمة وأغراضها في غرفتها، وبالفعل وجد في خزانتها مبلغ 5000 درهم، فأبلغ الشرطة، وتم ضبطها وإحالتها إلى القضاء.

واعترفت الخادمة بسرقة مبلغ 5000 درهم، وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى يوم السابع من أكتوبر المقبل.