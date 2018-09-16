سحب 242 سيارة مُهمَلة.. وتوجيه 23 مخالفة بناء في مصفح

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز مصفح، وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، حملة تفتيشية ورقابية بهدف مواجهة مشوهات المظهر العام، ومنها ظاهرة السيارات المُهمَلة، والباعة غير المرخصين من السلطات المختصة، ومخالفات البناء، حيث شملت الحملة مدينة مصفح والمناطق الواقعة ضمن اختصاصات المركز.

وأسفرت الحملة عن تحرير أكثر من 742 مخالفة بحق الباعة الجائلين غير المرخصين من السلطات المختصة، كما سحبت البلدية وشركاؤها 242 سيارة مهملة في مصفح والمناطق المحيطة، ونقلتها إلى شبك الحجز بسبب إهمالها وتشويهها المظهر العام للمدينة، وضمن إطار الحملة تم ترحيل مخلفات بناء من 23 حوضاً في منطقة مصفح الصناعية.

وقال بيان صحافي، أمس، للبلدية إن الحملة تأتي تأكيداً على مساعي دائرة التخطيط العمراني والبلديات بشأن حماية المظهر العام للمدينة من كل أشكال المشوهات، وحفظ البيئة وسلامة المجتمع، وتحقيق الانسيابية المرورية في الشوارع.

وأشارت إلى أنها تقوم بمواجهة ظاهرة إهمال السيارات في المواقف والساحات العامة والمرافق الأخرى، بالاستناد إلى القانون رقم (2) لسنة 2012، بشأن الحفاظ على المظهر العام والصحة والسكينة العامة في إمارة أبوظبي واللائحة التنفيذية، وتنفيذاً لأحكام هذا القانون يتم إنذار المركبة المهملة لمدة ثلاثة أيام من خلال وضع ملصق أو إنذار على زجاج السيارة، وتتم متابعة هذا الإنذار يومياً للتأكد من استجابة مالك السيارة للإنذار، وبعد انقضاء مهلة الإنذار تقوم البلدية وشركاؤها الاستراتيجيون بسحب السيارة المهملة إلى شبك الحجز وتحرير مخالفة مالية قدرها 3000 درهم بحق مالكها.