بطاقات صفراء للسائقين المخالفين حول مدارس أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـــ الإمارات اليوم

حرّرت مديرية المرور والدوريات في قطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، مخالفات تحذيرية (بطاقات صفراء) للسائقين المخالفين بالقرب من المدارس، وفي محيطها، ضمن فعاليات حملة العودة إلى المدارس، تحت شعار «خلونا نعبر».

وحثت المديرية على ضرورة الالتزام بقوانين وأنظمة المرور، والحرص على تعزيز السلامة لطلبة وطالبات المدارس.

وأكد رئيس قسم الضبط المروري في إدارة مرور أبوظبي، المقدم أحمد خادم القبيسي، أن المخالفات التحذيرية، إضافة إلى البطاقات الصفراء، تهدف إلى تعزيز الإيجابية لدى قائدي المركبات والحافلات المدرسية، وتتيح لهم الفرصة لمراجعة سلوكياتهم المرورية السلبية، وحثهم على الالتزام بالقوانين، خصوصاً عند نقل الطلاب، وضمن الحرص على توفير البيئة المرورية الآمنة، ضمن الأولوية الاستراتيجية لشرطة أبوظبي، في جعل الطرق أكثر أمناً.

وأضاف «تنفذ المخالفات التحذيرية أقسام الضبط المروري بمختلف مناطق أبوظبي أمام المدارس، وتتضمن توجيه تحذير أو بطاقة صفراء للسائق المخطئ مرورياً».