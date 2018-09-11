شرطة أبوظبي تنقذ طفلة حوصرت داخل مركبة ذويها

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أنقذت عناصر فرق التدخل السريع في مديرية الطوارئ والسلامة العامة بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، طفلة حوصرت داخل مركبة ذويها في منطقة البندر بجزيرة ياس.

وتلقى مركز القيادة والتحكم بإدارة العمليات بلاغاً يفيد بوجود طفلة بمفردها داخل مركبة ذويها في منطقة البندر بأبوظبي، فتحركت عناصر من التدخل السريع على الفور إلى الموقع، ودوريات الشرطة المختصة، وتعاملت مع الحادث خلال زمن قياسي.

ودعا مدير قطاع العمليات المركزية، اللواء علي خلفان الظاهري، إلى ضرورة الحرص على سلامة الأطفال، وعدم تركهم داخل المركبات بمفردهم، بوضعية قد تتسبب في وفاتهم أو تعرضهم للمخاطر.