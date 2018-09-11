محاكمة امرأة عضّت شرطياً أثناء القبض عليها

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي، محاكمة امرأة إفريقية متهمة بعضّ شرطي ومقاومته أثناء القبض عليها، وأحدثت به إصابات استلزمت نقله إلى المستشفى وخضوعه للعلاج.

وقال الشرطي، إنه كان على رأس عمله بقسم الآداب في منطقة نايف، وشاهد امرأتين إفريقيتين فاشتبه فيهما، ولاذتا بالفرار حين رؤيته، فلاحقهما وأثناء القبض عليهما قاومتاه وعضته المتهمة في ظهره، قبل أن يسيطر عليهما، بالتعاون مع شرطية زميلته، ثم ذهب إلى مستشفى البراحة، حيث خضع للعلاج من جرح طولي.

وأقرّت المتهمة في تحقيقات النيابة العامة باعتدائها على الشرطي، كما اعترفت بعضّه أمام محكمة الجنايات، وطلبت الرأفة.

إلى ذلك، أعد مقيم عربي في دبي كميناً لخادمته، بعد أن اشتبه في قيامها بسرقة مبالغ مالية من مقر سكنه، وذلك بوضع 1500 درهم عبارة عن ورقتين من فئة 500 درهم، وورقتين من فئة 200 درهم، وورقة من فئة 100 درهم في حافظة نقوده، ثم تركها على الطاولة في صالة المنزل، وتوجه لأداء الصلاة، وبعد انتهائه تفقد المحفظة فاكتشف اختفاء مبلغ 200 درهم.

وبسؤاله الخادمة عن المبلغ المختفي أنكرت في البداية، لكنه طلب أفراد الشرطة، واعترفت في حضورهم بأنها سرقت المبلغ.