مقيم يعد كميناً لخادمته ليكشف سرقتها

المصدر: محمد فودة - دبي

أعد مقيم من جنسية دولة عربية في دبي كميناً لخادمته بعد أن اشتبه في قيامها بسرقة مبالغ مالية من مقر سكنه، وذلك بوضع مبلغ مالي 1500قدره درهم عبارة عن ورقتين من فئة 500 درهم وورقتين من فئة 200 درهم، وورقة من فئة درهم في محفظته ثم تركها على الطاولة في صالة المنزل وتوجه لأداء الصلاة وبعد انتهائه تفقد المحفظة فاكتشف اختفاء مبلغ 200 درهم.

وبسؤاله الخادمة عن المبلغ المختفي أنكرت في البداية لكنه طلب الشرطة لقناعته بأن لا أحد غيرها فعل ذلك واعترفت في حضورهم بأنها سرقت المبلغ وخبأته في أسفل كنبة في الصالة وأرشدتهم إليه، وأحيلت إلى النيابة العامة ومنها إلى محكمة الجنايات في دبي حيث أقرت المتهمة بجريمتها.