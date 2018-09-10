اتهام مسؤول بسرقة حصالات تبرّع «الهلال الأحمر»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

باشرت محكمة الجنايات في دبي محاكمة موظف (53 عاماً ــ من جنسية دولة عربية ) بتهمة سرقة 26 ألف درهم من أموال حصالات التبرع العائدة لهيئة الهلال الأحمر.

وذكر مستشار قانوني في الهيئة أن المتهم هو رئيس لجنة الجرد ومسؤول المناديب التابعين للهيئة، وأنه اختلس حصيلة جمع التبرعات الخارجية بحصالات الهيئة، وكانت تحوي ما يقارب 26 ألف درهم.

وأضاف أنه، حسب التحقيقات، فإن المتهم كان يستلم حصالات الأموال ولا يورد المبالغ بالكامل، إذ دأب على عزل مبلغ من القيمة الإجمالية للحصالة ثم يورد مبلغاً أقل، وتم اكتشاف أمره من قبل الموظفين، الذين شكّوا في أمره، وبناءً على هذا تم تشكيل لجنة جرد للأموال، وتبين أنه يسلم كشوفات غير صحيحة بها فوارق مالية. وأشار إلى أن المتهم أقر بذلك أمام مدير الفرع، عازياً ذلك إلى مروره بضائقة مالية، واعترف بخطئه، في حين أنكر جريمته في محضر استدلال الشرطة.

المتهم كان يتسلم

حصالات التبرعات ولا

يورد المبالغ التي

تحتويها بالكامل.