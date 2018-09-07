وفاة مواطن واختناق زوجته بحريق منزل في الفجيرة

المصدر: سلامة الكتبي - الفجيرة

توفي مواطن يبلغ من العمر 39 عاماً، وأصيبت زوجته باختناق، إثر حريق منزله بضاحية الفصيل في الفجيرة، في الساعات الأولى من صباح أمس، فيما نجا تسعة من أفراد أسرته وعاملتان منزليتان (خادمتان).

وقال مدير إدارة الدفاع المدني في الفجيرة، العميد علي عبيد الطنيجي، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً في الساعة 2:44 صباح أمس، يفيد باندلاع حريق في منزل المواطن، فهد خميس المسماري، بضاحية الفصيل في الفجيرة، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع البلاغ، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإطفائه.

وأشار إلى أن قوات الدفاع المدني تأكدت من إخلاء المنزل من أفراد الأسرة، الذين كانوا بداخله، وهم تسعة أشخاص وعاملتان منزليتان، وأسفر الحريق عن وفاة المواطن، فهد خميس المسماري، اختناقاً، في حين أصيبت زوجته بالاختناق وتم نقلها إلى مستشفى الفجيرة لتلقي العلاج، وتمت إحالة ملف الواقعة إلى مركز الشرطة المختص للتحقيق في الواقعة.

ودعا الطنيجي إلى عدم ترك الأجهزة الكهربائية في حالة تشغيل، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع حرارة الجهاز، ما قد يؤدي إلى نشوب الحرائق، مناشداً الأسر بأخذ الحيطة والحذر عند استخدام الأجهزة وتحري مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة، مشدداً على ضرورة توفير اشتراطات الوقاية والسلامة في المنازل، مثل تركيب كاشف الدخان، وتوفير طفاية البودرة الكيميائية أو ثاني أكسيد الكربون.

من جانبه، أفاد مدير مستشفى الفجيرة، أحمد الخديم، بأنه تم إحضار المصابة إلى قسم الطوارئ في المستشفى تعاني اختناقاً حاداً، ما استدعى إدخالها غرفة العناية المركزة لتبقى تحت جهاز التنفس الاصطناعي والملاحظة الطبية.

بدوره، قال أحد أقرباء المتوفى إنه فور وقوع الحريق وانتباه الأب والأم لاندلاع النيران، كان همهما الأول إنقاذ أطفالهما ومن كان معهما في المنزل من أفراد الأسرة، إلا أنه أثناء قيامهما بعملية الإنقاذ توفي الأب، فيما تولت الأم فتح باب المنزل وإخراج الأطفال والخادمتين ما ساعد على نجاتهم، فيما أصيبت الأم باختناق حاد جراء الدخان المتصاعد من الحريق.

«طوارئ» مستشفى الفجيرة استقبل الزوجة تعاني اختناقاً حاداً، وأدخلها «العناية المركزة».