ضبط إفريقيين يحتالان على ضحاياهما بأوراق سوداء

المصدر: عجمان ـ الإمارات اليوم

ألقت شرطة عجمان القبض على شخصين إفريقيين بتهمة الشروع في الاحتيال، والإقامة في الدولة بصورة غير قانونية، وفق نائب مدير إدارة التحريات والمباحث الجنائية بشرطة عجمان، الرائد محمد بن يافور الغفلي، الذي أوضح أن الواقعة تعود إلى ورود معلومات حول وجود شخصين إفريقيين يحتالان على الأشخاص بادعائهما مضاعفة الأموال.

وعلى الفور تم تشكيل فريق عمل من إدارة التحريات والمباحث الجنائية للتأكد من صحة المعلومات الواردة، وبالفعل تم التواصل مع المشتبه فيهما والاتفاق معهما على صفقة مضاعفة الأموال مقابل نسبة من المال، كما تم الاتفاق معهما على مكان الاستلام والتسليم. وباتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تم الالتقاء معهما وشوهدت بحوزة المشتبه فيهما أوراق سوداء، ومواد تستخدم في مضاعفة الأموال حسب ادعائهما، فتم ضبطهما وتحريز المواد المضبوطة، وبالتدقيق عليهما تبين أن الأول يدعى (د.ا.و) والآخر (ف.ب.ا) من دولة إفريقية، وبسؤالهما عن الواقعة أقرا بارتكابهما الجريمة بدافع الحصول على المال، كما اتضح أنهما يقيمان في الدولة بصورة غير قانونية، فتم أخذ إفادتهما وتحويل القضية إلى النيابة العامة.

ودعا الغفلي الجمهور إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي شخص يحاول تزوير أو تبديل أو مضاعفة الأموال أو أي جريمة أخرى يعاقب عليها القانون، مؤكداً أن شرطة عجمان ستكون بالمرصاد، وتتعامل بكل حزم مع كل من يفكر في العبث بأمن الوطن وسلامة المواطنين والمقيمين.