محاكمة متهم بالاعتداء على شرطي

المصدر: محمد الرفاعي - الشارقة

نظرت محكمة الجنايات في الشارقة، قضية (آسيوي) متهم بالاعتداء ومقاومة رجال الشرطة أثناء تأدية واجباتهم الرسمية، وضرب شرطي. وتعود تفاصيل القضية عندما كان رجال الشرطة يؤدون أعمالهم، وكان المتهم يرتدي الزي التقليدي الإماراتي، واشتبهت الشرطة فيه، فطلبت منه هويته وأوراقه الثبوتية، وبعد أن تم بحث حالته الجنائية تبيّن أنه مطلوب على ذمة قضية أخرى، وعليه حكم لم ينفذه، وعندما أراد رجال الشرطة اعتقاله، قاومهم واعتدى على أحد أفراد دورية الشرطة.

وواجهت المحكمة المتهم بالتهم المنسوبة إليه، فأنكرها، وقال: «إنه من مواليد الدولة، واعتاد على ارتداء لباسها التقليدي»، مشيراً إلى أنه حكم عليه في قضية (خلوة غير شرعية) في أبوظبي، وأنه تقدم بطلب لهيئة المحكمة للإعفاء عنه، وزعم أن رجال الشرطة لم يعطوه فرصة للدفاع عن نفسه، وطلب شهادة بعض شهود الواقعة.

وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى 23 من سبتمبر الجاري لاستدعاء شهود الإثبات.