إصابة مواطن بتصادم 3 مركبات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

تعرض مواطن لإصابة بليغة في حادث تصادم بين ثلاث مركبات قبل جسر المقطع على شارع أبوظبي - العين باتجاه الداخل.

وكان مركز القيادة والتحكم تلقى بلاغاً بوقوع الحادث، وقامت الجهات المختصة في شرطة أبوظبي بتأمين الموقع، وتخطيط الحادث.

وعزت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي أسباب الحادث إلى السرعة الزائدة والانحراف المفاجئ، الذي أدى إلى صدم مركبتين وتدهور إحداهما، واصطدام المركبة المتسببة بلوحة إرشادية.

ودعا رئيس قسم الضبط المروري في إدارة مرور المناطق الخارجية في المديرية، الرائد عبدالله القبيسي، قائدي المركبات ومستخدمي الطريق إلى أخذ الحيطة والحذر والتقيد بالسرعات المقررة، وتجنب الانحراف المفاجئ، وعدم الانشغال أثناء القيادة.