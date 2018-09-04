شرطة دبي تنقل عجوزا افريقية ضاعت فى المطار الى وجهتها

المصدر: الإمارات اليوم - وام

تمكنت الإدارة العامة لأمن المطارات في شرطة دبي من إعادة امرأة مسنة إلى عائلتها الجنوب أفريقية، كانت قد أضاعت رحلتها في المطار نظرا لعدم إلمامها بالمعلومات اللازمة حول الرحلة، وعدم قدرتها على التواصل سوى بلغتها الأم، وهو ما جعلها غير قادرة على طلب المساعدة أوبكيفية التصرف.

وقال مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة العميد محمد بن ديلان المزروعي، ، إن غرفة العمليات في شرطة دبي تلقّت بلاغا من ابنة المرأة المتواجدة في مدينة جوهانسبرغ في جنوب أفريقيا، تطلب البحث عن والدتها التي فقدت التواصل معها لأكثر من 12 ساعة، موضحة أن والدتها في مطار دبي الدولي وكان من المفترض أن تغادره في رحلة إلى مدينة سياتل في الولايات المتحدة الأمريكية، وأن والدتها لا تتحدث الإنجليزية وتعاني من ارتفاع ضغط الدم، ولا تملك نقودا معها، طالبا المساعدة من شرطة دبي في العثور عليها.

وأضاف العميد بن ديلان أن موظفي المطار وبعد الحصول على بيانات المرأة من ابنتها والاطلاع على صورة جوازها، تم تحديد وجهة المذكورة، واتضح بأنها تحمل جواز سفر من مملكة ليسوتو، وحضرت إلى الدولة على متن الخطوط الجوية الإماراتية قادمة من جوهانسبرغ، وكان من المفترض مغادرتها إلى سياتل على نفس الخطوط في اليوم التالي، إلا أن المذكورة تخلفت عن الحضور إلى البوابة لعدم معرفتها موعد الرحلة أو البوابة بسبب ضعف إلمامها باللغة الإنجليزية،وبعد البحث والمتابعة، عثر على المرأة بالقرب من أحد المطاعم الموجود في "كونكورسA" بمبنى3، وهي تعاني من الإعياء والتعب، وتم تحويلها إلى عيادة المبنى للاطمئنان على صحتها وتوفير الطعام والشراب لها ثم نقلها إلى صالة ذوي الاحتياجات الخاصة لمتابعة رحالتها والاطمئنان عليها حتى موعد مغادرتها بعد شراء تذكرة سفر لها نتيجة الظروف المادية بالتنسيق مع مطارات دبي، والطيران المدني، وطيران الإمارات.

وأكد العميد ابن ديلان حرص الإدارة على ترجمة رؤى وأفكار صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي حول مفهوم السعادة والإيجابية.

واعربت الام وابنتها عن امتنانهما وشكرهما للمعاملة الطيبة التي تلقتاها، والاهتمام الذي حظيت به الأم من قبل شرطة دبي وبقية الجهات.

وقام نائب مدير الإدارة العامة لأمن المطارات بالوكالة العقيد حموده العامري، ، بحضور مساعد المدير العام للعمليات بالوكالة العقيد حامد السيد الهاشمي،، بتكريم فريق العمل الذي قدم المساعدة إلى الأم وابنتها.