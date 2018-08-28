ضبط شخصين يفرغان حمولة شاحنتين على الطريق

المصدر: أبوظبي ـ الإمارات اليوم

قامت مديرية شرطة منطقة الظفرة بضبط شخصين آسيويين لتفريغهما حمولة شاحنتين على الشارع.

وعملت دوريات الشرطة بالتعاون مع الجهات المعنية، وتابعت التحقيق في الواقعة وتبين بالبحث والتحري أن الشاحنتين تعود ملكيتهما لإحدى شركات النقليات المحلية. واعترف الآسيويان بإنزال حمولة الشاحنتين على الطريق بناء على طلب شخص ثالث آسيوي يعمل لدى الشركة وتم ضبط المتهمين وحجز الشاحنتين.

واستجابت شرطة أبوظبي سريعاً لنداء وجهه أحد المواطنين بوجود كثبان رملية على الطريق العام من غياثي باتجاه ليوا.

ووصف المواطن في فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي خطورة الكثبان الرملية على السائقين والتسبب في تضييق مسارات الطريق وتالياً إرباكهم ووقوع حوادث مرورية.