رأس الخيمة.. إنقاذ 8 أشخاص حاصرتهم النيران في بناية سكنية

المصدر: مصباح أمين - رأس الخيمة

تمكن العاملون في دفاع مدني رأس الخيمة، أمس الإثنين، من إنقاذ ثمانية أشخاص حوصروا في بناية سكنية بعد أن اشتعلت النيران في إحدى شققها دون تسجيل اصابات.

وقال مدير إدارة الدفاع في رأس الخيمة، العميد محمد عبد الله الزعابي، الذي أشرف على التعامل مع الحريق، إن غرفة العمليات تلقت بلاغاً فجر أمس يفيد باشتعال النيران في بناية سكنية بمنطقة النخيل.

وأوضح “فور تلقي البلاغ تم إرسال فرقة إطفاء يرافقها “السنوكر” الى المكان وتم اخلاء البناية وانقاذ سبع محصورين عن طريق السلم بينما تم انقاذ الشخص الثامن من خلال “السنوكر”.

وأضاف أن رجال الدفاع المدني تمكنوا من إخماد الحريق بالمياه ونجحوا في السيطرة على النيران ومنع تطوره.