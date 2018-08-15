"الدفاع المدني" بالفجيرة تفجع بوفاة احد عناصرها إثر حادث سير أليم

المصدر: الإمارات اليوم - الفجيرة

تلقت غرفة عمليات إدارة الدفاع المدني بالفجيرة بلاغاً يفيد بوقوع حادث سير في منطقة رول دبا، ووجود محصورين في الحادث، وعلى إثر هذا البلاغ هرعت فرق الدفاع المدني لموقع الحادث، وتبين بعد عملية الإنقاذ أن المصاب أحد زملائهم في العمل، وقد فجعوا بوفاته إثر الإصابة البليغة التي تعرض لها.

وأفاد نائب مدير الإدارة، العقيد خالد ربيع الحمودي، بأن "إدارة الدفاع المدني بالفجيرة فقدت أحد عناصرها الأبطال، وهو المساعد خالد عبيد الرولي، الذي يعمل إطفائياً في مركز الدفاع المدني بمنطقة ضدنا، وقد عرف عنه، رحمة الله عليه، حسن الخلق وحب العمل.. نعزي أنفسنا أولاً ونعزي أهله وذويه ونسأل الله أن يلهمهم الصبر والسلوان".