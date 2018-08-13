«الاتحادية للكهرباء» تحقق في وفاة الطفل سالم

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفاد المدير العام للهيئة الاتحادية للكهرباء والمياه (فيوا)، محمد محمد صالح، بأن «الهيئة شكلت لجنة داخلية للتحقيق في ملابسات وفاة الطفل سالم المري (6 سنوات) داخل غرفة محولات الكهرباء في منطقة شعبية المري بإمارة رأس الخيمة، السبت الماضي».

وأوضح صالح لـ«الإمارات اليوم»، أن «الهيئة تنتظر تقريري شرطة رأس الخيمة والطب الشرعي حول أسباب الوفاة، لضمه إلى تقريرها النهائي»، مضيفاً أن «التحقيق الداخلي في الهيئة يركز على مواعيد صيانة المحول، والزيارات التي أجراها الموظفون المختصون لفحصه، والكشف عن أية نقاط به كانت سبباً في الحادث».