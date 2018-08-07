شرطة أبوظبي تضبط متهماً بالاحتيال على بقالات بفكة 1000 درهم

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

ضبطت شرطة أبوظبي شاباً (من جنسية دولة عربية) احترف الاحتيال، بسرقة البطاقات الهاتفية من البقالات التجارية في الأحياء السكنية، مستخدماً سيارة فارهة مطموسة الأرقام.

وعمد المتهم إلى الاحتيال على الباعة في البقالات دون الارتجال من مركبته، بطلب «فكّة» 1000 درهم، وبطاقة تعبئة رصيد بقيمة 100 درهم، وعند تسلمه إيّاها يتوارى عن الأنظار بعدما يفـر من المكان، معرضاً حياة الباعة لمخاطر الدهس، نظراً لالتصاقهم بمركبته التي يطلق العنان لمحركها ذي الدفع الرباعي.

وأفاد مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية في قطاع الأمن الجنائي، العميد مسلم محمد العامري، بتلقي بلاغات ضمن مناطق اختصاص مركز شرطة الرحبة التابع للمديرية، تفيد باستيلاء مجهول على مبالغ مالية من بقالات، فتم تشكيل فريق أمني لضبط مرتكب السرقات، وبالتحري تم التوصّل إلى معلومات قادت إلى تحديد هوية المتهم، ومعرفة مكان وجوده، والقبض عليه في كمين مُحكم.

وأكد مدير مركز شرطة الرحبة، المقدم محمد عبدالله الحساني، أن شرطة أبوظبي تتبع استراتيجية متكاملة لمكافحة الجريمة ومسبباتها، وردع عمليات الاحتيال، مهما حاول الجناة استخدام أو ابتكار طرائق مختلفة وأساليب مضللة.

وكان فيديو انتشر على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي، أظهر عملية السرقة باستخدام المركبة، وتعريض حياة البائع لمخاطر الدهس المروري، لولا أنه ابتعد في اللحظة المناسبة.