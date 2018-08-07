إنقاذ 3 آسيويين انحصروا داخل مركبة بعد حادث تصادم

المصدر: عجمان ـــ الإمارات اليوم

انحصر ثلاثة أشخاص (من جنسية دولة آسيوية) داخل مركبة بعد اصطدامها مع أخرى، أمس، عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2 بعجمان، وتمكنت فرق الدفاع المدني من إنقاذهم.

وأفاد نائب مدير إدارة المراكز في دفاع مدني عجمان، المقدم رائد عبيد الزعابي، بأن منصة العمليات المشتركة بشرطة عجمان تلقت بلاغاً في تمام الساعة 5:27، يفيد بوقوع حادث تصادم عند تقاطع جسر الشيخ مكتوم في منطقة الجرف 2، فانتقلت فرق الدفاع المدني إلى الموقع، وتعاملت مع الحادث بالتعاون مع مسعفي الإسعاف الوطني، وتمكنت خلال زمن قياسي من إخراج المحصورين من المركبة، ونقلهم إلى المستشفى بواسطة الإسعاف الوطني لتلقي العلاج اللازم.