إصابة 6 أشخاص بتدهور حافلة عمال في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

أصيب ستة أشخاص بإصابات راوحت بين البليغة والمتوسطة، بحادث تدهور حافلة عمال تقل 14 راكباً عند جسر إيكاد باتجاه أبوظبي، وتم نقل أصحاب الإصابات البليغة جواً إلى مستشفى المفرق.

ودعا نائب مدير مديرية المرور والدوريات بالإنابة، العميد أحمد عبدالله الشحي، في بيان صحافي أمس، قائدي المركبات إلى ضرورة فحص إطارات مركباتهم، والتأكد من سلامتها وعدم وجود أي تلف أو تشققات بها، لتجنب وقوع الحوادث المرورية، خصوصاً مع ارتفاع درجات حرارة الجو، خلال فترة الصيف. وأفاد رئيس قسم الضبط المروري بإدارة مرور المناطق الخارجية، الرائد عبدالله القبيسي، بأن التحقيقات الأولية أظهرت أن سبب الحادث انفجار الإطار الخلفي للمركبة.