ضبط موقعين يفرغان مياه الصرف الصحي بصورة غير قانونية في الشارقة

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

تمكنت فرق التفتيش البلدي في إدارة الرقابة والتفتيش البلدي ببلدية مدينة الشارقة من ضبط موقعين أحدهما في منطقة الصجعة الصناعية والآخر في المنطقة الصناعية الثانية، لقيامهما بضخ وتفريغ مياه الصرف الصحي بطريقة غير قانونية وغير صحية، حيث تم ضبطهما من خلال الحملات التفتيشية التي يتم تنظيمها بشكل أسبوعي لمكافحة كل الممارسات السلبية ومشوهات المظهر العام، في إطار تطويق كل الممارسات الغير قانونية والمخالفة.

وأكد رئيس قسم التفتيش البلدي في بلدية مدينة الشارقة خليفة بوغانم السويدي، أن الحملات التفتيشية مستمرة، ويرصد خلالها المفتشين جميع الظواهر السلبية والتصرفات غير القانونية والمخالفة، وخلال هذه الحملات تم ضبط إحدى المنشآت في منطقة الصجعة تقوم بتفريغ مياه الصرف الصحي في حفر قريبة منها وعلى الأرض، كما تم ضبط ورشة في المنطقة الصناعية الثانية ترتكب ذات المخالفة، حيث يعمد هؤلاء إلى ارتكاب مثل هذه المخالفات للتهرب من سحب مياه الصرف الصحي والتخلص منها بطريقة سليمة من خلال "المركبات المخصصة لذلك" وللتهرب من دفع الرسوم المستحقة فيلجأون إلى تفريغها بطرق غير سليمة وغير صحية.

وأشار السويدي إلى أنه تم ضبط 6 حالات تمارس هذا النشاط منذ بداية العام الجاري، وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بحقها، وفرض غرامة تقدر بـ100 ألف درهم لكل حالة، لما تشكله من أضرار صحية على صحة الفرد وعلى المياه الجوفية وعلى المنطقة ذاتها التي تصبح ملاذاً للحشرات والقوارض والأمراض، وهو ما تحرص البلدية على منعه منعاً باتاً من أجل الحفاظ على الصحة العامة.

وأوضح رئيس قسم التفتيش البلدي أن هؤلاء يلجأون إلى الحيلة في عمليات التفريغ من خلال استخدام مضخات مياه خاصة لإطفاء الحرائق، أو من خلال دفن الأنابيب في الأرض وإخفائها، كما يكثر نشاطهم ليلاً، ولكن هذه الحيل لا تخفى على فرق التفتيش التي تواصل العمل ليلاً ونهاراً لضبط كل هذه الممارسات واتخاذ اللازم تجاه مرتكبيها، مشدداً في ذات الوقت على ضرورة التواصل على الخط الساخن للبلدية على الرقم 993 للابلاغ عن أية مخالفات.